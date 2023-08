Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Dopaden a obviněn

Kriminalisté dopadli a následně obvinili muže, který shodil ženu z nástupiště metra dolů do kolejiště, čímž jí způsobil velmi vážná zranění.

Událost, nad kterou zůstává rozum stát, se stala v pátek 11. srpna na nástupišti metra Smíchovské nádraží v Praze 5 kolem dvaadvacáté hodiny. Tam, v tu dobu neznámý muž strčil do ženy, a to tak silně, až spadla z nástupiště přímo mezi kolejnice. Zatímco její bezvládné tělo nehybně leželo pod nástupištěm, muž v klidu opustil prostor zastávky a zmizel. Celou událost i obličej muže zachytily bezpečnostní kamery a jeho popis i s fotem dostaly hlídky na ulici, bohužel v tu dobu se podezřelého dopadnout nepodařilo. Kriminalisté ve spolupráci s rodinou poškozené a také se samotnou poškozenou poté, co byla probuzena z umělého spánku, zjistili totožnost podezřelého. Stalo se tak na základě předložených fotografií zajištěných z místa události. Policistům se následně podařilo zjistit, na které z pražských ubytoven útočník přebývá a několik dní po napadení ho zadrželi.

Padesátiletý muž byl obviněn ze spáchání trestných činů výtržnictví a těžké ublížení na zdraví ve stádiu pokusu. V případě odsouzení mu hrozí až desetiletý trest odnětí svobody.

por. Mgr. Jan Rybanský - 20. srpen 2023

