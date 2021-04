Donucovací prostředky

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Žadatel se domáhal následujících informací:

„1) Jaké typy obušků jsou u PČR používány, kdy byly poprvé zavedeny, popřípadě u jakých útvarů a v jaké míře se vyskytují.

2) Jaké modely zneškodňujících elektrických zbraní typu taser se u PČR používají, kdy byly poprvé použity, jak probíhá výcvik, u jakých útvarů se nacházejí a kolika PČR disponuje.

3) Jaké typy nesmrtících chemických zbraní se u PČR používají, v jakých formách, kdy byly poprvé použity, u jakých útvarů se nacházejí a kolika PČR disponuje.

4) Jakými modely/typy zbraní je PČR vybavena k vrhání chemických zbraní.

5) Jaké látky obsahují chemické zbraně pro potlačování nepokojů a jakých formách jsou do davů aplikovány.

6) Jaké druhy pepřových sprejů jsou u PČR používány, jakou hlavní látku, toto spreje obsahují (zdali přírodní kapsacin, nebo syntetickou, popřípadě jakou), u jakých útvarů se nacházejí a kolika PČR disponuje.

7) Jaké druhy neletální munice jsou u PČR využívány, jaké zbraně jsou k jejich vystřelování používány, z jakých materiálů se vyrábějí, u jakých útvarů se nacházejí a kolika PČR disponuje.

8) Zdali je PČR vybavena vodními děly pro rozehnání davů, popřípadě u jakých útvarů se nacházejí a kolika PČR disponuje.

9) Zdali je PČR vybavena zbraněmi, které fungují na principu akustických vln (například typ Active Denial Systém nebo Long Range Acoustic Device), popřípadě u jakých útvarů se nacházejí a kolika PČR disponuje.

10) Zdali je PČR vybavena zbraněmi, které fungují na principu směřované energie (například laser nebo Dazzler), popřípadě u jakých útvarů se nacházejí a kolika PČR disponuje.

11) Jaké jsou statistiky použití Taseru u PČR za minulé roky (2019–2020) se zaměřením na počet pouhé výhružky a počet vystřelení samotných kontejnerů obsahující elektrické šipky.“

Policie České republiky poskytla žadateli následující informace:

Ad 1) Policie České republiky (dále jen „policie“) používá v současné době kalené teleskopické obušky délek 16, 18 a 21 placů. Tento typ obušku policie začala zavádět v roce 2006. Do této doby byly policií používány gumové obušky a obušky s příčnou rukojetí, tzv. tonfy. Obuškem je vybaven každý policista v přímém výkonu služby. Speciální obušek zn. Bonovi o délce 1 metr je zaveden u jízdní policie.

Ad 2) Policie má ve výbavě tasery typů X26, X-2E a X-26P. Celkový počet taserů se pohybuje okolo 500 kusů. V roce 2006 byly první kusy dodány na některé specializované útvary a již v témže roce došlo k jejich prvnímu použití. Výcvik policistů k používání taserů je dvoudenní a je zaměřen jak na právní hlediska použití taserů, tak i na samotný praktický výcvik jejich použití (střelba na cíl + modelové situace zákroků). V současné době jsou tasery ve výbavě nejen speciálních útvarů, ale také vybraných místních a obvodních oddělení policie.

Ad 3) Policie nepoužívá chemické zbraně. V její výzbroji jsou donucovací prostředky s dráždivým účinkem – slzné a pepřové spreje a granáty. Tato výzbroj je součástí výbavy pořádkových jednotek, speciálních pořádkových jednotek, zásahových jednotek, Útvaru rychlého nasazení a vybraných jednotek cizinecké policie. Policie používá tyto donucovací prostředky od svého vzniku.

Ad 4) Policie má ve výzbroji donucovací prostředky s dráždivým účinkem – slzné a pepřové spreje a granáty. K vrhání granátů s dráždivou složkou jsou používány vrhače granátů Heckler & Koch HK69 a HK169.

Ad 5) Policie používá několik druhů slzotvorných prostředků od malých osobních sprejů s náplní do 63 ml, přes velkokapacitní spreje s náplní 400 ml, ruční slzné granáty, slzné granáty do vrhačů granátů Heckler & Koch, až po příměs do vodních stříkačů. Náplň slzotvorných prostředků tvoří zejména slzný plyn s označením CS (Bromaceton nebo bromacetofenon) nebo tzv. pepřový plyn s označením OC (Oleoresin Capsium).

Ad 6) Policie má ve výbavě ruční pepřové spreje s tekutou střelou, v níž hlavní dráždivou látku tvoří koncentrovaný oleoresin capsicum.Jedná se převážně o typ Tornádo nebo Typhoon. Ručními pepřovými spreji jsou vybaveni všichni příslušníci policie v přímém výkonu služby.

Ad 7) Policie v současné době používá k vystřelování neletální munice vrhače granátů Heckler & Koch vz.69 a vz.169. Do těchto vrhačů je používána neletální munice s označením Impuls, SIR a X-SIR. Policie v současné době disponuje celkem cca 6000 kusy této munice. Uvedené zbraně a munice jsou ve výbavě zásahových jednotek, speciálních pořádkových jednotek, pořádkových jednotek, Útvaru rychlého nasazení a vybraných jednotek cizinecké policie a ochranné služby.

Ad 8) Policie v současné době disponuje celkem 4 kusy vodních stříkačů na podvozcích Tatra 815 a Mercedes Atego. Tato technika je ve výbavě speciálních pořádkových jednotek.

Ad 9) Policie je vybavena akustickým zařízením LRAD. Tato zařízení jsou v počtu cca 10 kusů ve výbavě speciálních pořádkových jednotek.

Ad 10) Policie nedisponuje zbraněmi na principu směřované energie.

Ad 11) Policie eviduje za rok 2019 použití taseru ve 49 případech a za rok 2020 v 64 případech. Policie neeviduje a statisticky nevykazuje výstrahu před použitím tohoto donucovacího prostředku.

PhDr. Jiří Vokuš, 6. dubna 2021

