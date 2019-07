Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Domluvený nákup

ÚSTÍ NAD LABEM - Podezřelé ženy byly na krádeži předem domluveny.

Ústečtí policisté šetří případ krádeže zboží na prodejně. Osmnáctiletá dívka nakupovala ve zdejším supermarketu, kdy do svého nákupního košíku vložila vše, co jí přišlo pod ruku. Od masa, drogerii, kosmetiku, jogurty, až nakonec po několik nákupních tašek. Celou akci měla dobře promyšlenou. Ve chvíli, kdy přišla k pokladně, tak všechno zboží vyndala na jezdící pás a pokladní, se kterou byla předem domluvená, markovala pouze některé zboží. Podezřelá si vše následně naložila do nákupních tašek a mířila k východu. K jejímu překvapení byla ovšem zadržena ostrahou prodejny. Všechno zboží v hodnotě 14 633 korun bylo následně vráceno na prodejnu. V současné době jsou obě ženy podezřelé z trestného činu Krádeže, za což jim hrozí trest odnětí svobody až do výše 2 let, zákaz činnosti nebo propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty.

Ústí nad Labem 9.8.2019

por. Veronika Hyšplerová

mluvčí policie Ústeckého kraje

vytisknout e-mailem