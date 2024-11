Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Domíchávač přimáčkl ke zdi muže

ZLÍN: S těžkým zraněním je v nemocnici.

Kriminalisté ve spolupráci s dopravními policisty od včerejšího odpoledne prověřují nešťastný případ těžce zraněného devětapadesátiletého muže, kterého přimáčkl ke zdi domíchávač, jenž se samovolně rozjel bez řidiče. Řidič je nyní podezřelý ze spáchání trestného činu těžké ublížení na zdraví z nedbalosti.

Čtyřiapadesátiletý řidič domíchávače přijel do prostor firmy ve Zlíně, kde vozidlo zastavil a vystoupil ven. Bohužel pravděpodobně nezajistil vozidlo proti rozjetí. Po vystoupení chtěl odejít. V tom okamžiku se těžké vozidlo rozjelo. Když to řidič zjistil, stačil uskočit a snažil se otevřít dveře od řidiče, což se mu ale nepodařilo. Vozidlo se zastavilo poté, co narazilo do budovy firmy, u níž právě stál devětapadesátiletý muž. Muž zůstal mezi budovou a vozidlem zaklíněný až do doby, než ho odsud vyprostili hasiči.

Dechová zkouška i zkouška na přítomnost drog byla u řidiče negativní. Zaklíněný muž utrpěl těžké zranění, s nímž ho záchranáři převezli do nemocnice. Celková škoda na budově i na vozidle byla předběžně vyčíslena na tři sta padesát tisíc korun. Technická závada na vozidle byla na místě události vyloučena.

27. listopadu 2024, por. Bc. Monika Kozumplíková

vytisknout e-mailem