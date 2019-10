Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Domažličtí dopravní policisté se obracejí na veřejnost

DOMAŽLICE - Neznámý řidič s nezjištěným vozidlem poškodil přední blatník, pravé přední dveře a pravý přední hliníkový disk osobního vozidla. Po střetu ujel.

Domažličtí dopravní policisté se obracejí na veřejnost a hledají svědky dopravní nehody, ke které došlo v blíže nezjištěné době od 17:00 hodin do 19:00 hodin dne 27. září 2019 v obci Domažlice v ulici Hruškova na parkoviště u domu č. p. 66. Neznámý řidič s nezjištěným vozidlem poškodil přední blatník, pravé přední dveře a pravý přední hliníkový disk osobního vozidla tovární značky Mazda. Po nehodě z místa ujel, aniž by sepsal s majitelem poškozeného vozu společný záznam o dopravní nehodě. Škoda na vozidle byla vyčíslena na 10 tisíc korun.

Svědci, kteří by mohli poskytnout informace k výše uvedené dopravní nehodě, se mohou přihlásit osobně na Dopravním inspektorátu v Domažlicích, nebo zatelefonovat na číslo 974 331 255, případně na bezplatnou tísňovou linku 158.



por. Mgr. Dagmar Brožová

1. října 2019

vytisknout e-mailem