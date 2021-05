Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Domácího kocoura "za trest" vyhodil z okna v 9. patře panelového domu

LIBERECKO - Muže jsme obvinili z týrání zvířat.

Vysokou míru cynismu a krutosti předvedl 27letý muž z Valašského Meziříčí, který v průběhu návštěvy svých známých v Liberci Ruprechticích úmyslně usmrtil zdravého šestiletého kocoura. Naprosto nepochopitelný příběh se odehrál v podvečer 23. prosince loňského roku. V inkriminovanou dobu procházel obviněný Třešňovou ulicí v Liberci společně se svým 19letým kamarádem. Před vchodem do panelového domu si dvojice všimla urostlého šedého kocoura, kterého jeho majitel vypouštěl pravidelně ráno a večer na půlhodinovou procházku ven. Protože vypadal jako „Briťák“, napadlo je , že by se mohl líbit přítelkyni mladšího z nich. Ačkoliv měl kocour na krku obojek s telefonním číslem, z čehož se dalo usoudit, že někomu patří, odnesli ho do bytu mladé ženy, kterou chtěli tímto živým dárkem obdarovat. Když vzala kocoura do náruče, aby si ho prohlédla, začal na něj bohužel dorážet její pes, který ho vyděsil. Vystresovaný kocour se pak snažil z jejího sevření vysmeknout a utéct někam do bezpečí. Přitom jí způsobil několik škrábanců, kvůli kterým slečna ztropila scénu, a tím byl jeho osud zpečetěn. oběť trestného činu kocour Macík

Namísto toho, aby ho vrátili tam, odkud ho vzali, starší z nich ho za trest nemilosrdně vyhodil z okna v devátém patře . Svědci zraněného kocoura, který patřil obyvateli nedalekého panelového domu v Třešňové ulici, objevili ve velmi zuboženém stavu, ve kterém vydával bolestné zkřeky. Jeden z kolemjdoucích ho poznal a kontaktoval jeho majitele. Zvíře po pádu z velké výšky utrpělo zlomeninu páteře, kterou veterinární lékařka označila za závažné nevratné poškození jeho zdravotního stavu a majiteli doporučila, aby ho nechal raději uspat.

Z toho, že se muži kocoura z Třešňové ulice odnesli, je usvědčily záznamy z bezpečnostní kamery v panelovém domě, kde bydlí přítelkyně mladšího z nich.

Na základě všech zadokumentovaných důkazů a svědeckých výpovědí jsme 27letého muže z Valašského Meziříčí, který do Liberce přijel před nějakým časem za prací, obvinili z přečinu týrání zvířete, za což ho může soud poslat až na tři roky do vězení.

4. 5. 2021

por. Bc. Ivana Baláková

tisková mluvčí KŘP Libereckého kraje

vytisknout e-mailem