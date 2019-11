Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Domácí slivovicí zloděj nepohrdl

OLOMOUCKO - Kromě ní vzal, co se mu hodilo.

Z přečinů krádež a porušování domovní svobody je podezřelý zatím neznámý pachatel, který se v malé obci na Uničovsku, v době z 25. 11. na 26. 11. 2019, vloupal do dílny, nacházející se u rodinného domu. Neodradilo ho ani to, že celý pozemek je oplocený. Plot překonal, na dílně vypáčil okno a vnikl dovnitř. Z ní pak ukradl, co se mu hodilo. Majiteli tak z mizela elektrodová svářečka, tři vrtačky a drobné ruční nářadí. Zloději to však zřejmě nestačilo, a tak navštívil i neuzamčenou garáž a hospodářskou místnost. Tam vzal motorový kypřič půdy a na „zahřátí“ i pětilitrovou láhev se zhruba 3 litry domácí slivovice. Škoda je odhadována na předběžně 12 000 korun. Pachateli, v případě jeho zjištění, hrozí za oba přečiny až tři roky za mřížemi.

