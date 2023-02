Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Domácí porod

JIČÍNSKO – Rodička je obviněna z trestného činu usmrcení z nedbalosti.

Jičínští kriminalisté oddělení obecné kriminality zahájili v uplynulých dnech trestní stíhání sedmadvacetileté ženy, kterou obvinili z přečinu usmrcení z nedbalosti.

V pondělí 2. května roku 2022 po odtoku plodové vody se žena z Jičínska společně se svým o 16 let starším manželem měli vydat do sto padesát kilometrů vzdálené nemocnice, kde ji po provedeném vyšetření mělo být lékařem sděleno, že porod nelze provést přirozenou cestou, a proto je nutné provést porod císařským řezem. Žena i přes opakovaná doporučení a poučení o možných komplikacích a následcích vedoucích až k úmrtí plodu plynoucích z přirozeného porodu, měla podepsat negativní revers a přislíbit okamžitý přejezd do spádové nemocnice, kde se císařskému řezu podrobí. Do této nemocnice však nedorazila a následující den v brzkých ranních hodinách v místě svého bydliště porodila. Novorozenec byl krátce před 8. hodinou ranní ve vážném stavu letecky transportován do Fakultní nemocnice Hradec Králové, kde i přes veškerou péči lékařů dne 5. června 2022 zraněním podlehl. Ze znaleckého posudku vyplynulo, že novorozenec zemřel na následky dušení během porodu.

V případě pravomocného rozsudku hrozí obviněné až tříletý nepodmíněný trest.

por. Ing. Eliška Pospíšilová

22.2.2023, 10:00

