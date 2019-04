Domácí násilí a institut vykázání

Zveřejnění podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Žadatelka se domáhala následujících informací:





„1. Přehled počtu vykázání policií ČR dle krajů za období 2007 - 2018 (stačí za jednotlivé roky v jednotlivých krajích (nikoli měsíce) + suma celkem za kraje, suma vykázání za roky).



2. Přehled policií evidovaných případů s incidentem se znaky domácího násilí za jednotlivé roky v jednotlivých krajích + sumy celkem (data od roku 2007, je-li to problém od 2010 do 2018).



3. Statistiku, z které bude patrné, zda dochází (dle krajů) k nárůstu evidovaných případů domácího násilí v posledních letech? Jak byly incidenty vyřešeny (PŘ, TČ dle SPTČ, jinak)?



4. Námitky - počet (dle krajů) a výsledek řízení (počty zrušených vykázání, nedůvodných námitek).“



Žadatelka dále žádala o „krátké zhodnocení (oficiální stanoviska, která budou využita v práci):



„Máte informace o míře latence v oblasti hlášení incidentů domácího násilí za poslední roky?



Informaci o tom, jaké kraje hodnotí Policejní prezidium ČR, pokud jde o vykázání při domácím násilí jako nejlepší (první tři stačí + hledisko)?



Prosím o krátké zhodnocení současného trendu v poklesu vykázání v České republice.“

Policie České republiky poskytla žadatelce následující informace:

Ad 1. Počet rozhodnutí o vykázání ze společného obydlí a zákazu vstupu do něj podle § 21a a následujících zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, v letech 2007 a 2008 a počet případů vykázání podle § 44 a následujících zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, v letech 2009 až 2018 podle krajských ředitelství policie v příloze č. 1.

Ad 2. Policie České republiky statisticky vykazuje počty incidentů se znaky domácího násilí od roku 2014.

KRAJ 2014 2015 2016 2017 2018 KŘP hl. m. Prahy 432 531 649 666 1053 KŘP Středočeského kraje 264 310 280 280 309 KŘP Jihočeského kraje 465 351 320 345 344 KŘP Plzeňského kraje 110 116 101 109 112 KŘP Karlovarského kraje 224 214 212 202 196 KŘP Ústeckého kraje 486 522 526 615 572 KŘP Libereckého kraje 217 252 261 325 265 KŘP Královéhradeckého kraje 38 43 137 296 177 KŘP Pardubického kraje 435 444 453 407 420 KŘP kraje Vysočina 361 391 345 323 375 KŘP Jihomoravského kraje 428 671 665 794 1187 KŘP Zlínského kraje 656 409 381 604 747 KŘP Olomouckého kraje 867 890 791 708 781 KŘP Moravskoslezského kraje 871 860 926 950 977 CELKEM 5854 6004 6047 6624 7515



Povinný subjekt dále poskytl žadatelce v příloze č. 2 údaje z evidenčního systému statistiky kriminality evidované v položkách takticko-statistické klasifikace č. 185 [trestný čin týrání svěřené osoby podle § 198 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 40/2009 Sb.“), respektive § 215 zákona č. 140/1961, trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 140/1961 Sb.“)] a č. 186 [trestný čin týrání osoby žijící ve společném obydlí podle § 199 zákona č. 40/2009 Sb., respektive trestný čin týrání osoby žijící ve společně obývaném bytě nebo domě podle § 215a zákona č. 140/1961 Sb.] za období od roku 2007 do roku 2018 v členění podle krajských ředitelství policie.

Ad 3. Viz ad 2. Policie České republiky statisticky nevykazuje způsob vyřešení incidentů se znaky domácího násilí.

Ad 4. Policie České republiky statisticky nevykazuje údaje o počtu případů, ve kterých byly uplatněny námitky proti vykázání, ani výsledky řízení ohledně těchto námitek.

Ad první nečíslovaný bod žádosti: Policie České republiky nedisponuje údaji o míře latence incidentů se znaky domácího násilí.

Ad druhý nečíslovaný bod žádosti: Policie České republiky neprovádí speciální hodnocení krajských ředitelství policie ve vztahu k uplatňování institutu vykázání.



Ad třetí nečíslovaný bod žádosti: Policie České republiky nedisponuje požadovaným vyhodnocením. Statistické údaje nepotvrzují tezi o aktuálním trendu poklesu uplatňování institutu vykázání.



PhDr. Jiří Vokuš, 15. dubna 2019

