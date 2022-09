Dokumenty k zadávacímu řízení

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Žadatel požadoval poskytnutí následujících informací:

„1. Dokument Zpráva o hodnocení nabídek, pořízený Ministerstvem vnitra v souladu s ustanovením § 119 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

2. Dokument Rozhodnutí o výběru dodavatele VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s., IČO 28606582, ze dne 24. 9. 2021, vydané Ministerstvem vnitra pod č. j. PPR-30962-110/ČJ- 2020-990656.

3. Dokument Námitky proti výběru dodavatele, podaný do zadávacího řízení společností Atos IT Solutions and Services, s.r.o., IČO 44851391 (dále jen „dodavatel Atos“).

4. Dokument Rozhodnutí o námitkách ze dne 1. 11. 2021, kterými Ministerstvo vnitra námitky dodavatele Atos jako nedůvodné odmítl.

5. Dokument Návrh proti výběru dodavatele, podaný dne 10. 11. 2021 k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže dodavatelem Atos. Zadavatel disponuje stejnopisem návrhu neboť byl v souladu se ZZVZ doručen i jemu.

6. Dokument Rozhodnutí MVČR č. j. PPR-30962-118/ČJ-2020-990656 ze dne 16. 11. 2021, kterým bylo zrušeno rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky.

7. Dokument Rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení.

8. Dokument Písemná zpráva o zadavatele, pořízený Ministerstvem vnitra v souladu s ustanovením § 217 ZZVZ.

9. Informaci o tom, proč nebyla Písemná zpráva zadavatele dle předchozího bodu žádosti zveřejněna do 30 dnů na profilu zadavatele2?“

Policie České republiky jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. žádost posoudila a požadované informace žadateli poskytla.

pplk. Mgr. art. et Mgr. David Schimmer – 13. 9. 2022

