Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Dokští policisté odhalili "houbaře" specializovaného na lysohlávky

ČESKOLIPSKO - Nasbíral a usušil jich 594 kusů.

Včera kolem poledne zkontrolovali dokští policisté ve městě 38letého uživatele drog, který jim následně vydal 594 usušených lysohlávek. Ty měl u sebe v zavařovací sklenici. Tvrdil jim, že je sám loni nasbíral a usušil, aby vyzkoušel jejich účinek. Houbičky, které vyšly při orientačním testu na omamné a psychotropní látky pozitivně, jsme zaslali ještě k laboratorní expertíze. zajištěné lysohlávky

V této souvislosti jsme současně zahájili úkony trestního řízení pro důvodné podezření ze spáchání přečinu přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu ve větším rozsahu, za který může soud uložit trest v rozmezí od šesti měsíců do pěti let. Trestní stíhání proti muži, který nám lysohlávky vydal, můžeme zahájit až potom, co obdržíme znalecký posudek z jejich expertízy.

2. 2. 2024

por. Bc. Ivana Baláková

tisková mluvčí KŘP Libereckého kraje

