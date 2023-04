Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Dokaž to

JESENICKO - V rámci soutěže si závodníci vyzkoušeli policejní fyzické testy.

Dvacet odvážlivců mělo ve čtvrtek 13. dubna chuť a odvahu pokořit policejní fyzické testy v rámci nultého ročníku soutěže „DOKAŽ TO“. Studenti IV. ročníků středních škol, ale i žáci 8. třídy ze ZŠ Česká Ves, se pustili do kliků, celomotorického testu, člunkového běhu i běhu na 1 km. Ve volné chvíli, kdy se sčítaly výsledky, se účastníci mohli seznámit s prací policistů. Nakoukli „pod pokličku“ kriminalistických techniků a policistů na obvodním oddělení, dopravním inspektorátu a také službě kriminální policie a vyšetřování.

Nejúspěšnější sportovec dokázal za všechny disciplíny posbírat 62 bodů. Nakonec byly předány čtyři medaile, na třetím místě se totiž umístili dva sportovci se shodným počtem bodů, a to 52. Předat medaile a pogratulovat vítězům přišla také ikona nejen jesenického sportu mistryně světa ve fourcrossu, Romana Labounková. Všichni středoškoláci, kteří dosáhli stanovené kvótu, a to min. 36 bodů, pak jako bonus získali certifikát s platností 1 roku. V případě, že se po maturitě, rozhodnou nastoupit do služebního poměru, jim bude uznán při příjímacím řízení a nebudou již muset tyto fyzické testy absolvovat.

Veliký dík patří našim partnerům, kteří se na organizaci akce podíleli. Děkujeme Zdravotní pojišťovně Ministerstva vnitra ČR, obci Česká Ves a také Základní škole Česká Ves. Vítězům samozřejmě gratulujeme.

por. Ing. Tereza Neubauerová

14. dubna 2023

vytisknout e-mailem