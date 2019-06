Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Dohlížíme na bezpečný odjezd na dovolenou

KRAJ: Policisté se zaměří na neukázněné řidiče.

Už od začátku tohoto týdne provádí kolegové zvýšený dohled na dopravou zejména u přechodů v blízkosti škol. Odtud se přesouvají na komunikace, kde dohlíží a kontrolují neukázněné řidiče v souvislosti s odjezdy na dovolené. Pátek a sobota před prázdninami jsou dny, kdy je velmi vysoký provoz a s tím souvisí i zvýšené množství nehod. Na toto policie reaguje nasazením dalších desítek policistů. Dopravně riziková místa jsou na komunikaci Brno –Víděň u Novomlýnských nádrží, ale také v omezeních na dálnicích, kde porucha jednoho vozidla ve zúžení může způsobit několikakilometrové kolony. Intenzivní dohled nad dopravou bude probíhat v průběhu celého prvního týdne prázdnin. Kontrolám nebudou ušetřeni ani řidiči autobusů, u těchto se zaměříme především na dodržování doby odpočinku, aby cesta na dovolenou autobusem byla skutečně bezpečná.

Připomeňme si některá pravidla a doporučení vhodná na prázdninové cesty. Na co je tedy třeba pamatovat? Před odjezdem na dovolenou je důležité dobře naplánovat trasu. V průběhu prázdnin probíhají ve zvýšené míře opravy komunikací, je nutné počítat s uzavírkami a objížďkami. Pro cestu je dobré připravit jak vozidlo, tak i osádku. A co bychom měli zkontrolovat? Zejména nahuštění pneumatik, při naložení nákladu se může výrazně projevit nízký tlak. Funkční klimatizace nám zase pomůže udržet se za volantem déle svěží. Doplnění kapaliny ostřikovačů zajistí čisté čelní sklo. Častou chybou bývá řidičů bývá nezajištěný náklad uvnitř vozidla, který v případě nehody způsobuje cestujícím vážná zranění. Především řidič by měl dodržovat pitný režim, aby oddálil únavu z horka a dlouhých přejezdů. I pro spolujezdce a hlavně pro děti je dobré mít připravený nějaký nápoj pro případ, že by jste se zasekli v koloně.

nprap. David Chaloupka, 28.června 2019

