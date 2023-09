Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Dohlíželi na cyklostezce

PRAHA VENKOV-JIH – Říčanští policisté, strážníci a krajský koordinátor BESIPu minulý týden společně preventivně působili na cyklostezce v Říčanech.

Na páteřní cyklostezce z Prahy do Mirošovic v katastru města Říčany se ve středu letošního 13. září policisté z obvodního oddělení v Říčanech, společně se strážníky Městské policie Říčany a za účasti krajského koordinátora BESIPu zapojili do realizace preventivní dopravně-bezpečnostní akce.

Policisté i strážníci se při akci zaměřili především na mladší osoby pohybující se na stezce na jízdním kole, koloběžkách, ale i na dalších dopravních prostředcích. Hlavním preventivním cílem bylo při kontrole uživatele zmiňovaných dopravních prostředků poučit a předat jim informace, zejména o prvcích povinné výbavy, způsobu jízdy, či o důležitosti dodržování základních pravidel silničního provozu, ale i o ohleduplném chování k ostatním účastníkům silničního provozu.

Během akce strážci zákona zkontrolovali sedmdesát účastníků silničního provozu. Drobné porušení zákona bylo s nimi na místě vyřešeno domluvou. Dospělí účastníci, kteří neporušili žádné ustanovení příslušných zákonů, byli odměněni krajským koordinátorem BESIPu drobnou pozorností, a to v podobě nealkoholického piva.

Zmiňovanou preventivní dopravně-bezpečnostní akcí na této cyklostezce, zejména společnou preventivní činností policistů, strážníků i krajského koordinátora BESIPu, dochází rovněž i k realizaci preventivních projektů „Bezpečné Říčany“, „Řídím, piju nealko pivo“, či „Na kole jen s přilbou“.







por. Bc. Zdeněk Chalupa

komisař oddělení tisku a prevence

22. září 2023

