Dodržovat rychlost na silnicích se vyplatí

BEROUNSKO – Tentokrát se policisté v rámci celorepublikové dopravní akce ROADPOL zaměřili na dodržování nejvyšší povolené rychlosti.

Nejen na berounských silnicích proběhla v pondělí 7. srpna a v pátek 11. srpna dopravně bezpečnostní akce s názvem ROADPOL. Ta byla primárně zaměřená na dodržování nejvyšší povolené rychlosti. Do akce se zapojily hlídky z obvodních oddělení a hlídka Dopravního inspektorátu v Berouně. Měřilo se nejen na Berounsku, ale také na Hořovicku a i ve Zdicích.

Během dopravně bezpečnostní akce policisté zkontrolovali přes 90 vozidel a řidičů, u nichž zjistili celkem 36 porušení zákona. Nejvíce řidiči překročovali rychlost, a to ve 25 případech. Dva řidiči usedli za volant pod vlivem alkoholu, 4 nebyli za jízdy připoutáni bezpečnostním pásem a 1 řídil bez řidičského oprávnění. Policistům se během dopravních kontrol podařilo vypátrat 1 osobu, která procházela celostátním pátráním.

Dodržování rychlosti je z hlediska bezpečnosti na silnicích velmi důležité. Chcete-li se vyhnout problémům v podobě dopravní nehody, havárie a jiných nepříjemností, je třeba dodržovat nejen stanovené rychlostní limity, ale další faktory jako je dodržování bezpečné vzdálenosti a věnování se řízení. Samozřejmostí by měla být absence alkoholu a jiných omamných látek. V některých větších městech provoz v posledních letech rapidně zhoustl. Rozšiřování silnic a objízdných tras oproti nárůstu provozu zaostává a s tím je na silnicích nutné počítat. Co vidíme na křižovatkách je jízda ve stylu „já to stihnu“. Počítejte však s tím, že následky takové nehody můžou být fatální a pár vteřin navíc vás může stát mnoho.

Hlavním cílem všech dopravně bezpečnostních akcí, je ovlivnit nekázeň všech účastníků silničního provozu, působit preventivně a snížit tak dopravní nehodovost na našich silnicích. Ze statistik vyplývá, že je třeba všem účastníkům silničního provozu připomínat povinnosti vyplývající ze zákona o provozu na pozemních komunikacích.

Prázdniny se blíží ke svému konci, ale dopravní kontroly budou nadále pokračovat.

Buďte na silnicích opatrní, ať se vrátíte ve zdraví.

nprap. Simona Vacherlohnová

preventistka PČR ÚO Beroun

14. srpna 2023

