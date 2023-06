Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Dodávky otvíral jak konzervy. Vykradl jich na šest desítek

KRAJ - Předmětem zájmu 44letého obviněného, vyšetřovaného vazebně, byly dodávky s pracovním nářadím. Vykradl jich téměř šedesát a způsobil několikamiliónové škody.

Středočeští kriminalisté zahájili letos v lednu, a v následujících měsících pak rozšířili, trestní stíhání proti 44letému muži, a to pro trestné činy krádež a poškození cizí věci. Předmětem zájmu obviněného muže se staly firemní dodávkové vozy, které si vždy předem pečlivě vytipoval a po nocích vytvářel do jejich karosérií specifické otvory. Z aut pak vykrádal převážně pracovní nářadí.

Osudným se 44letému muži stal 23. leden 2023, kdy jej nad ránem, v rámci akce pod krycím názvem „Konzerva“, zadrželi kriminalisté nedaleko obce Křeslice, na jeho poslední výpravě přímo po činu, který spáchal na Praze 4. Krom toho zajistili i jeho vozidlo, ve kterém měl velice úhledně a propracovaně uložené pracovní nářadí odcizené z pěti dodávek. Ihned po zadržení následovalo obvinění tohoto muže a umístění do vyšetřovací vazby. Kriminalisté pak v rámci vyšetřování zadokumentovali nejprve vloupání do desítky dodávek.

Vyšetřování ale probíhalo dál a policisté se dostali ještě k dalšímu, opravdu nemalému počtu vloupání do firemních dodávek, které má mít tento muž na svědomí. Podařilo se jim zadokumentovat, že se od konce roku 2022 až do doby zadržení vloupal do 59 dodávkových vozidel, a to nejen ve Středočeském kraji, ale i Královéhradeckém a v hlavním městě Praze.

Dnes již obviněný muž přijel na místo svým osobním vozem. Vždy si ale předem vytipoval „oblast“, kde bylo zaparkováno více dodávek. Ty pak většinou v brzkých ranních hodinách vykrádal, během jedné noci jich „stihl“ vykrást i šest.

Svůj postup měl velmi propracovaný a k vloupání do auta mu stačilo několik málo minut. Nejprve probodl plech bočních či zadních dveří úložného prostoru dodávky šroubovákem, poté pomocí nůžek na plech vystřihl otvor 10 až 15cm velký, připomínající otevřenou konzervu. Pak už jen tímto otvorem protáhl ruku v místě zamykacího zařízení a zevnitř si vozidlo odemkl. Pokud se ve vozidle nacházelo to, co bylo jeho předmětem zájmu – tedy pracovní nářadí, tak jej odcizil, obratem rozprodal na stavbách a získanými finančními prostředky umořoval své dluhy, nebo je vkládal do hazardních her.

Díky lednovému zadržení 44letého muže a následnému, velmi pečlivému vyhodnocení stop a všech zajištěných důkazů, ale také velice dobré spolupráci policistů z Nymburka, Kolína a dalších krajů, kde tento muž „operoval“, se středočeským kriminalistům podařilo zpětně objasnit i nemalý počet dalších vloupání do dodávek, kterých se měl dopustit 44letý muž.

Postupně se tak trestní stíhání rozšířilo na celkem 59 skutků (vykradených dodávek), jejichž poškozením způsobil obviněný, vazebně vyšetřovaný muž, téměř dvoumiliónovou škodu a za více jak 2 milióny korun způsobil škodu odcizením pracovního nářadí.

V případě, že soud uzná vinu 44letého muže, může být ohrožen trestní sazbou v trvání 2 až 8 let.

mjr. Mgr. Vlasta Suchánková

oddělení tisku a prevence

KŘP Středočeského kraje

1. června 2023

vytisknout e-mailem