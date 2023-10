Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Dodávka srazila motorku a řidič ujel

TEPLICKO - Hledáme svědky včerejší vážné nehody.

Ve středu 4.10. 2023 v 09:10 hodin došlo na silnici II.třídy č. 257 v km 6.24 - v katastru obce Mirošovice ve směru na Louny cca 200 až 300 metrů před kamenolomem k vážné dopravní nehodě. Nezjištěný řidič neznámé dodávky jedoucí ve směru na Louny začal předjíždět před ním jedoucí vozidlo a nevšiml si, že toto vozidlo již předjíždí motocykl BMW. Do tohoto narazil a ten vlivem nárazu najel vlevo mimo komunikaci, kde narazil do stromu. Řidič dodávky pokračoval v jízdě neznámo kam. Po vozidle bylo vyhlášeno pátrání. Řidič motocyklu utrpěl zranění a byl převezen do nemocnice

Prosíme případné svědky či řidiče, kteří tudy projížděli a měli ve vozidle kameru, aby se přihlásili policistům buď na linku 158, nebo na dopravní inspektorát 974439260.

Hledáme bílou dodávku s plachtou. Dodávka měla asi žlutý pruh v zadní části, jednalo se zřejmě o Renault Master nebo Opel Movano, r.v. cca 2015 – novější typ. Dodávka odjela ve směru na Louny.

Za spolupráci děkujeme.

5. října 2023

por. Bc.Ilona Gazdošová

tisková mluvčí

