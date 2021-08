Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Dodávka s migranty

Ulicemi Prahy ujížděl policistům řidič dodávky, který s vozidlem havaroval. Ihned po nehodě z místa nehody utekl společně s přibližně třemi desítkami migrantů.

Dnes, krátce po čtvrté hodině ranní si hlídka dopravních policistů ze Středočeského kraje povšimla dodávky, kterou se rozhodli na čtvrtém kilometru dálnice D1 ve směru na Prahu zastavit a zkontrolovat. Její řidič nedbal výzev k zastavení a začal hlídce ujíždět. Pronásledování pokračovalo na území hlavního města Prahy, kde se do něj zapojily všechny dostupné hlídky v okolí. Řidič policistům ujížděl po ulici 5. května, přes Nuselský most až do pražských Holešovic. Zde svým vozidlem prorazil závoru a vjel do areálu jedné firmy, kde na travnatém porostu po najetí na kmen stromu havaroval. Ihned po nehodě začal řidič z místa utíkat a spolu s ním i přibližně třicet migrantů, kteří se ukrývali v nákladovém prostoru.

Policisté okamžitě začali všechny osoby pronásledovat a na pomoc si přivolali i vrtulník Letecké služby. Během několika málo minut se jim podařilo třiadvacet migrantů zajistit. Dalších šest odhalili piloti vrtulníku v hustě zarostlém porostu na konci areálu. Celkem policisté zajistili 29 migrantů, pocházejících převážně ze Sýrie. V průběhu dopoledne se policistům podařilo vypátrat i muže, který odpovídá popisu řidiče pronásledované dodávky.

Tyto migranty si na místě převzali policisté z cizinecké police, kteří budou nyní zjišťovat, zdali mají zažádáno o azyl v některé ze sousedních zemí a jakým způsobem se do České republiky dostali. S řidičem byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu Organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice, za což může, v případě odsouzení, strávit až dva roky za mřížemi. Pokud by se šetřením prokázalo, že takto činil za úplatu, zvýší se trestní sazba až na pět let.

Odkaz na video : https://www.youtube.com/watch?v=YoBM01-HxX8

nprap. Richard Hrdina – 12. srpna 2021

vytisknout e-mailem