Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Dodávka plynu musela být přerušena v desítkách domácnostech

TACHOV – Muž omylem zapojil nový plynový kotel na vodovodní řád. Voda pak naplnila plynové potrubí.

Tachovští policisté se zabývají případem poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení, ke kterému došlo 4. ledna letošního roku v dopoledních hodinách v Tachově. V jednom domě v Moravské ulici po provedené rekonstrukci topení a následném napouštění vody do topného okruhu totiž 53letý muž omylem připojil vodu z vodovodního řadu do trubky sloužící k přívodu plynu k plynovému kotli. V důsledku následného napouštění vody došlo k jejímu vniknutí do plynového potrubí a nucené odstávce a odpojení plynovodního řádu přibližně v sedmi tachovských ulicích. Při tom byla dle pracovníka společnosti, která v okresním městě spravuje plynové potrubí, přerušena dodávka plynu 94 odběratelům. Přívod plynu do domácností byl opětovně spuštěn poté, co byla voda z plynovodu odčerpána. Vzniklá škoda byla pracovníkem odhadnuta na 35 tisíc korun, přesná výše bude však určena až na základě odborného vyjádření. Tachovští policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení z nedbalosti.



por. Bc. Dagmar Jiroušková

6. 1. 2021

