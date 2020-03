Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Dodatečný vánoční dárek

HRADECKO – Policista pomohl ženě v tíživé situaci.

Blátivo, déšť, přeplněné silnice a předvánoční shon. Přesně tak to vypadalo těsně před Vánoci i v Hradci Králové. V jedné z ulic v královéhradecké čtvrti Malšovice zastavilo u krajnice dodávkové auto, z něhož vystoupila řidička, která se chystala vyměnit zadní, v tu chvíli jízdou již značně poškozenou, pneumatiku.



Policista, který se kolem zrovna vracel zpět ze služebního úkonu, si této skutečnosti povšimnul a bezradné ženě, nabídnul nezištnou pomoc. Během krátké chvíle se mu podařilo u auta plného nákladu, pneumatiku vyměnit, čímž ženě pravděpodobně ušetřil potíže. Řidička poděkovala a odjela, aniž by znala policistu, kterému po vánočním shonu chtěla upřímně poděkovat.



O to větší a velice milé překvapení čekalo v dopise, který před pár dny přišel na jednu z místních služeben, nejen pro nadřízené policisty, ale zejména pro něho samotného:„Touto cestou bych chtěla vřele poděkovat za pomoc v mé tíživé situaci při defektu kola v Hradci Králové (…)“.

mjr. Ing. Magdaléna Vlčková, MBA

6.3.2020



vytisknout e-mailem