Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Dobýval se do bytu přítelkyně

BRNO: Opilec, který nadýchal dvě a půl promile, se uklidnil až po opětovném užití donucovacích prostředků.

V pondělí večer spěchala policejní hlídka do ulice Dornych, kde se měl podnapilý muž dobývat do bytu své přítelkyně. Ta šestadvacetiletého muže, který nadýchal dvě a půl promile, na základě minulých zkušeností odmítala do příbytku pustit. Opilec tedy s prohlášením, že dva policisty by dokázal přeprat, obrátil především verbální agresi vůči nim. Když na místo dorazila další hlídka, konstatoval, že čtyři policisty by už nepřepral, ustoupil a odešel. Jenže po odjezdu hlídky se se stejnou agresivitou vrátil. Po opětovném oznámení návratu agresora se vrátili i policisté, kteří už muže uklidnili za pomoci donucovacích prostředků. Hlídka řešila s opilcem ještě jeden jeho agresivní výboj. To, když v čekárně u lékaře před povinným vyšetřením před umístěním do policejní cely, verbálně s pouty na rukou napadal čekající pacienty. Uklidnil se až po opětovném použití donucovacích prostředků.

por. Bohumil Malášek, 19. června 2019

Související dokumenty dobýval_1906.mp3

Velikost souboru:989,8 KB / formát MP3

vytisknout e-mailem