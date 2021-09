Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Dobrý skutek byl po zásluze potrestán

RYCHNOVSKO - Jeden automobil a několik dopravních nehod.

V úterý 14.září 2021 došlo v obci Rychnov nad Kněžnou hned k několika dopravním nehodám a haváriím způsobeným jedním automobilem.

Za řidičem volantu seděl devětačtyřicetiletý muž ve vozidle zn. Mercedes Benz. Ten při vyjíždění z místního hřbitova nejdříve sjel do příkopu. Na místě mu nabídl pomoc kolem projíždějící řidič ve vozidle Suzuki Swift, bohužel poté co jej vytáhl z příkopu, řidič (49) nezvládl řízení a do vozidla i řidiče zezadu najel. Následně se rozhodl z místa nehody ujet, a přitom poškodil ještě pravý bok stojícího vozidla.

Cestou narazil do reklamního poutače, a když přijížděl ke křižovatce, narazil do před ním stojícího vozidla Fiat Scudo, které posunul do prostoru křižovatky. Naštěstí k další nehodě nedošlo. Znovu se však rozhodl ujet od nehody a neučinit žádná opatření, které mu ukládá zákon.

Policisté s mužem provedli dechovou zkoušku, která vše vysvětlila, měl pozitivní výsledek 3,45 promile alkoholu v dechu. Muži nyní hrozí za přečin ohrožení pod vlivem návykové látky až 3 roky za mřížemi.

por. Mgr. Lucie Konečná

15.9.2021, 09:45hod.

