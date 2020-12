Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Dobrá práce strakonických policistů

Strakonice – Recidivista dopaden v cizím domě.

Koncem listopadu policie veřejnost informovala o zadržení celostátně hledaného muže na Blatensku, kterého našel manželský pár spícího ve svém domě.

Představa, že se nám v noci po bytě pohybuje cizí osoba, která si ustele v našem obýváku, je nemyslitelná. Mnohým už jenom tato představa nahání strach. O to horší je, když se jedná o celostátně hledaného recidivistu.

Takovou zkušenost mají majitelé domu v jedné obci nedaleko od Blatné. Ti si na noc nezamkli dveře do domu a kolem třetí hodiny ranní je probudily zvuky z obývacího pokoje. Když se šli podívat, v pokoji na pohovce spatřili spícího muže. Okamžitě zavolali policejní hlídku. Ta muže probudila a na místě okamžitě zadržela. Jednalo se totiž o 27letého celostátně hledaného recidivistu. Prvotním šetřením zjistili, že je podezřelý hned z několika trestných činů spáchaných nejen na strakonickém okrese.

Rozkrývání jeho trestné činnosti nebylo pro policisty jednoduché. Operativním šetřením a výbornou místní a osobní znalostí policisté zjistili další poznatky k pachateli. Ve spolupráci s kriminalisty postupně rozkrývali jeho rozsáhlou majetkovou trestnou činnost, která od října do listopadu čítá přes dvě desítky případů se škodou přesahující tři sta tisíc korun.

Na základě výsledků prověřování zahájila policejní komisařka strakonického územního odboru trestní stíhání a muže obvinila ze spáchání pokračujícího zločinu krádeže v jednočinném souběhu s přečinem poškození cizí věci, porušování domovní svobody, neoprávněné opatření, padělání a pozměňování platebního prostředku.

Muž měl ale na svědomí trestnou činnost nejen na území okresu Strakonice, ale také na Českobudějovicku, Jindřichohradecku a Prachaticku.

Kriminalisté sedmadvacetiletému muži prokázali vloupání do supermarketu v Blatné ze dne 25. listopadu 2020, dále krádež klíčů od dvou vozidel z domu v Blatné, kam vnikl přes verandu v noční době, když majitelé spali. Dům opustil vstupními dveřmi, které si zevnitř odemkl. Dále policisté muže viní z vloupání do motorestu v katastru obce Sedlice a do pokoje ubytovny v Blatné. Předmětem jeho zájmu se staly cigarety, alkohol, finanční hotovost, mobilní telefon, potraviny, peněženka a doklady. Také zmizení mopedu zn. Jawa Babeta z areálu Technických služeb v Blatné policisté připsali na seznam jeho trestné činnosti. Babeta pachateli posloužila k přesunu do nedaleké obce na Blatensku, kde vnikl na jeden z pozemků domu a ze zaparkovaného neuzamčeného vozidla odcizil stravenky v hodnotě 4 600 korun.

Dalším šetřením se ukázalo, že má na svědomí také krádež vozidla, které vypátrala blatenská policejní hlídka dne 25. listopadu v ulici Čechova. Vozidlo procházelo v registru odcizených vozidel a bylo odcizeno předcházejícího dne v Jindřichově Hradci. Vozidla se zmocnil za pomoci klíčů, které vzal v rodinném domě, kam vnikl v noci přes nezajištěnou vstupní bránu a zahradu. Kromě klíčů odcizil také peněženku s finanční hotovostí, důležitými doklady a průkazy. Vozidlem se poté přemístil do Blatné a v majetkové trestné činnosti pokračoval.

Ještě než z Jindřichohradecka odjel, vloupal se dne 23. listopadu do místní provozovny benzinové čerpací stanice. Přestože byl při krádeži vedoucím provozovny vyrušen, stačil utéci i s odcizenými tabákovými výrobky v hodnotě přesahující 45 tisíc korun.

Součinností policistů a porovnáváním zajištěných stop vyšlo najevo, že muž je podezřelý i z majetkové trestné činnosti na Vodňansku, okres Strakonice. Policisté muži sdělili obvinění z krádeže jízdního kola z terasy domu na Pražáku ve Vodňanech, krádeže svářečky z garáže domu, z pokusu vloupání do domu na Pražáku, krádeže tankovací karty z neuzamčeného vozidla zaparkovaného před domem na Pražáku, z krádeže mosazných kohoutů, měděných drátů a dalších věcí ve sběrném dvoře v Bavorově. Na seznam „hříchů“ mu přibylo také vloupání do budovy Husova sboru a do prodejny ve Vodňanech. V budově Husova sboru se vloupal do plechové kasičky a odcizil finanční hotovost. V prodejně zase cigarety, žvýkačky, tablet a finanční hotovost. Také zajištěné a vyhodnocené poznatky z vykradené lékárny ve Vodňanech ukazují na téhož pachatele. V lékárně po pachateli zůstaly vypáčené skříně, kasa a prázdné místo po lécích a penězích. Sedmadvacetiletý recidivista má na svědomí také trestnou činnost v Číčenicích, Přešťovicích a ve Štěkni. V Číčenicích je podezřelý z vloupání do prodejního automatu v čekárně Českých drah, kde zmizela pokladna, v Přešťovicích vniknutí do pohostinství a ve Štěkni z krádeže nářadí z neuzamčeného zaparkovaného vozidla a z pokusu vloupání do skladu a kanceláří.

Při cestě za nelegálním obohacením se pachatel zastavil také na Českobudějovicku, v obcích Dříteň – Chvalešovice a v obci Neznašov, kde jej zaujala neuzamčená vozidla. V Chvalešovicích ve vozidle našel a přivlastnil si nůž vyrobený na zakázku, doklady od vozidla a doklady od přívěsu, rybářský lístek a povolenku. V Neznašově z auta zaparkovaného před domem odcizil stravenky a peněženku s doklady, kartou pojištěnce a platební kartou, kterou využil při placení zboží na benzinových čerpacích stanicích.

Na Prachaticku se vloupal do benzinové čerpací stanice, kde odcizil cigarety, peníze a desítky výherních losů.

Jednání se dopustil i přesto, že byl v posledních třech letech odsouzen Okresním soudem v Písku ze spáchání pokračujícího přečinu krádež k nepodmíněnému souhrnnému trestu odnětí svobody na šedesát měsíců se zařazením do věznice s ostrahou. Z toho byl propuštěn v srpnu 2019. Následně byl Okresním soudem ve Strakonicích odsouzen pro spáchání přečinu krádež k trestu odnětí svobody podmíněně ve výměře osmnácti měsíců se stanovenou zkušební dobou do února 2025. Navíc v trestné činnosti pokračoval i v době vyhlášeného nouzového stavu.

Sedmadvacetiletý recidivista nyní čeká ve vazbě na soud. V případě prokázání viny a odsouzení mu hrozí trest odnětí svobody až na osm let.

por. Mgr. Jaromíra Nováková, st.pis@pcr.cz

28. prosince 2020

