Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Dobrá práce strakonických policistů a strážníků

Strakonice - Pachatel dopaden během několika hodin po oznámení krádeže.

Krádež jízdního kola policisté objasnili během několika málo hodin. Oznámení o krádeži přijali v pondělí 18. července večer, kdy ji oznámil majitel. Kolo pachatel odcizil z Nádražní ulice, kde stálo před budovou ČD uzamčené lankovým zámkem ke kolostavu od nedělního rána. Strakoničtí policisté získali několik poznatků, které začali hned prověřovat. Všechny vedly k podezřelému 43letému recidivistovi ze Strakonic. Toho na odcizeném kole měli vidět svědci a důležité poznatky předali policistům také strážníci městské policie. Kolo totiž strážníci objevili ještě dříve, než jeho majitel zcizení zjistil. Když policisté společně se strážníky pro podezřelého muže přijeli, kolo u sebe neměl a policistům zapíral. Na řadu proto přišly výpovědi svědků a povolání policejního psovoda se služebním psem, který je cvičený mimo jiné také na vyhledávání odcizených věcí. Střípky do sebe pomalu ale jistě zapadaly. Podezřelý muž zřejmě pochopil, že moc šancí nemá, a tak se na místě ke krádeži raději přiznal. Kolo odcizil kolem druhé hodiny ráno v pondělí 18. července. Nakonec řekl i to, kde jízdní kolo je. Informaci hned prověřili strážníci městské policie, kteří kolo na místě zajistili. Bicykl se vrátil ke svému majiteli. Následně si muže převzali kriminalisté k dalším úkonům. Při výslechu se muž doznal i ke květnové krádeži věcí v domě ve Strakonicích.

Chodíval tam se svou ženou na návštěvu za známým, který tu byl v pronájmu. Využil toho, že známý odjel pryč, byt si otevřel a tajně tu s manželkou přespali. Když byt opouštěl měl v bytě odcizit deku a nějaké peníze a klíč od horního bytu, který je v rekonstrukci. Ten rovněž navštívil. Vhod mu přišlo nářadí všeho druhu – bourací kladivo, rozbruska, svářečka, akuvrtačka, vrtáky, horkovzdušná pistole, kotoučová pila a další. Část kradených věcí těsně po krádeži objevili policisté pod mostem Jana Palacha, kde také často bivakoval. Nalezené nářadí zajistili a vrátili majiteli.

por. Mgr. Jaromíra Nováková

20. července 2022

VYJÁDŘENÍ K PŘÍPADU ZA MĚSTSKOU POLICII STRAKONICE

(Jaroslava Krejčová)

Já nic, já muzikant. Hra na neviňátko netrvala dlouho

Další zářez do své hojné přestupkové činnosti si v červenci připsal jeden strakonický manželský pár. Hlouposti tropí intenzivně od loňského roku. Byť nemají bezdomoveckou adresu, jako lidé bez domova se chovají. Aktuálně se tato dvojice řeší v souvislosti s areálem Bažantnice, v němž postupně dochází k rekonstrukci městských objektů. Jeden z nich, garáž, si manželé tajně přivlastnili a útulného bydlení se nechtěli vzdát. Jak se při namátkové kontrole ve čtvrtek 14. července zjistilo, do garáže nanosili spoustu věcí a pořídili si dokonce vlastní zámek, aby zakamuflovali, že ten původní odstranili. Dostali ultimátum vyklidit prostor do pondělí 18. července. Když tam ovšem v tento den dopoledne kontrolní skupina doprovázena strážníky dorazila, byla garáž opět uzamčena. Zámek musel být přeštípnut kleštěmi. Uvnitř se kromě jiného našly součásti z různých kol a jeden bicykl. Při další namátkové kontrole po půlnoci 19. července čekalo na hlídku další překvapení. V areálu načapala v tuto nekřesťanskou noční hodinu dva chlapíky v tmavém autě. Tvrdili, že zabloudili… Podezřelých mužů se krátce nato ujala státní policie. Další kontrola proběhla tentýž den brzy po ránu. Problémová žena zrovna vyklízela garáž a mlžila. Že prý neví nic o uraženém visacím zámku, ani o kradeném kole (kolo, které bylo v garáži objeveno 14. července, bylo v mezičase nahlášeno jako kradené), dokonce ani netušila, kde má svého muže. Ten se však záhy sám objevil. Pokusil se ze sebe udělat neviňátko, ovšem pod tíhou nasbíraných důkazů a nekompromisnímu křížovému výslechu policistů a strážníků to nakonec vzdal. Potížista je zavedl do jednoho domu na náměstí, kam ukradené kolo schoval. Všechny získané indicie, které městská policie o tomto páru nasbírala, dostala státní policie, která si 43letého muže vzala do parády.

vytisknout e-mailem