Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Dobrá práce policistů a kriminalistů

Český Krumlov - Případ vykradené restaurace vyřešen.

Českokrumlovští kriminalisté ve spolupráci s policisty vyřešili případ vloupání do restaurace z ledna tohoto roku. Tehdy ještě neznámý pachatel vnikl za použití násilí do skladu jedné restaurace v Českém Krumlově. Následně odtud odcizil vepřovou uzenou kýtu, i s nerezovou nádobou, ve které byla uložena a dále pak několik lahví tvrdého alkoholu. Celková škoda, kterou tehdy způsobil, dosáhla výše bezmála 7 000 korun. Kriminalisté zjistili, že skutek má na svědomí muž (37 let) z Českrokumlovska. V těchto dnech tak zahájili trestní stíhání pro přečin krádeže a poškození cizí věci.

por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.pio@pcr.cz

23. července 2020

vytisknout e-mailem