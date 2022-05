Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Dobrá práce policistů

Strakonice – Odcizili zboží za 160 000 korun.

Vodňanští policisté dne 23. května 2022 přijali oznámení o krádeži v supermarketu ve Vodňanech, kde dva muži ve věku 31 a 23 let z Blatné a ze Strakonic odcizili drogerii a potraviny za několik tisíc korun. Dva nákupní košíky naplnili zbožím a bez zaplacení s nimi opustili market. Venku nasedli do vozidla Taxi a odjeli neznámo kam. Policisté ve spolupráci s operačním střediskem a dalšími hlídkami se proto zaměřili na uvedené osoby a vozidlo. Policisté z Obvodního oddělení Vodňany asi po deseti minutách od oznámení zpozorovali vozidlo odpovídající popisu, které následně zastavili. Ve vozidle se nacházely podezřelé osoby. U sebe měly i odcizené zboží v hodnotě 19 000 korun. Policisté oba muže ztotožnili a pokračovali v dalších úkonech. Během šetření ale vyšlo najevo, že po dvojici pachatelů pátrají také kolegové z Písecka, Táborska a Klatovska. Své zlodějské triky v marketech totiž dvojice zkoušela také v Písku, Táboře, Sušici a v Horažďovicích. Povedenou dvojici páchající rozsáhlou majetkovou trestnou činnost si nakonec převzali kriminalisté. Škoda, která jim byla za krádeže od dubna do současné doby zatím prokázána, je vyčíslena na 160 000 korun. Za rozsáhlou majetkovou trestnou činnost pachatelům hrozí v případě pravomocného odsouzení trest odnětí svobody na jeden rok až pět let. Na Vodňansku se s nimi do krádeží zapojovala také 38letá žena ze Strakonic.

por. Mgr. Jaromíra Nováková

29. května 2022

