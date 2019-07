Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Dobrá práce operačního důstojníka

CHRUDIMSKO – Na tísňovou linku těsně před včerejší půlnocí zavolal 20letý muž s žádostí o pomoc. Údajně hodiny bloudil stezkami, lesem a kukuřicí, byla už tma a bál se napadení divokými prasaty. Byl už unavený, zoufalý a vyděšený, proto žádal o pomoc dostat se do „civilizace“ a vytočil 158.

Strach a únava sehrály svou roli, kvůli které úplně zapomněl na to, že díky funkčnímu mobilnímu telefonu, notebooku a datovému připojení (vše měl u sebe) může na mapách vidět sám, kde se nachází. Kolega na operačním středisku se ho snažil uvést do reality a navést na to, jak bude nejsnazší jeho souřadnice co nejpřesněji lokalizovat. Dostupné lokalizační systémy nás nasměrovaly do Podhradí. Ještě než k němu policisté dojeli, poučil ho, aby už nikam nechodil, aby znovu neskončil někde v kukuřici. Kolegové z Chrasteckého obvodního oddělení ho našli a doprovodili na nejbližší nádraží, odkud mohl jet směr hlavní město Praha, kde žije.

Jak je vidět, pomoc se na základě telefonátu dostavila včas, byl v pořádku, ale jak se v tuto noční dobu v tomto místě objevil, tomu on sám nerozuměl. Chtěl cestovat přírodou a sám uznává, že dost hrubě zabloudil na což nejspíš jen tak nezapomene.

18. července 2019

