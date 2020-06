Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Do výloh hodil kusy betonu

MOSTECKO - Následně ukradl vystavené zboží; V kapse recidivisty skončila sluchátka, ona pak skončil na policii.

Vyšetřovatel mostecké policie obvinil z přečinu krádeže vloupáním a poškození cizí věci 32letého muže z Litvínova. Ten měl dle policie v pozdně nočních hodinách v obci na Litvínovsku vhodit kusy betonu do výlohy jedné prodejny a poté z ní měl odcizit vystavené oblečení. Hodila se mu maskáčová bunda, mikina, svetry i bezpečnostní kamera. Odcizením věcí a poškozením dvou výloh vznikla poškozenému majiteli škoda ve výši 12 500 korun. Ukradené věci obviněný prodal náhodným zájemcům, policie zajistila jen mikinu. Obviněný je stíhán na svobodě a hrozí mu až tříletý trest odnětí svobody. Muž nekradl poprvé. Loni byl soudem odsouzen za krádež k trestu, který zatím nevykonal.

Za krádež sluchátek hrozba osmiletého pobytu za mřížemi

Muž ve věku 23 let z Mostu zavítal do mosteckého supermarketu na nákup za pět prstů. V prodejně mezi regály si měl do kapsy ukrýt sluchátka. Ostraha krádež odhalila a přivolala policii. Ta povedeného zákazníka zadržela a převezla na policejní služebnu. Následným šetřením policisté zjistili, že muž, který měl odcizit sluchátka v hodnotě 349 korun, byl již v posledních třech letech za majetkový delikt odsouzen a potrestán nepodmíněným trestem. Vyšetřovatel muže obvinil ze zločinu krádeže, neboť se ho měl dopustit v době vyhlášeného nouzového stavu. Odcizená sluchátka nebyla vrácena zpět do prodeje, neboť muž u nich poškodil obal.

Most 29. června 2020

nprap. Ludmila Světláková

