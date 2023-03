Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Do výkonu trestu se mu nechtělo

Na 25letého muže z Děčínska vydal Okresní soud v České Lípě příkaz k dodání do výkonu trestu, jelikož dobrovolně nenastoupil do věznice. Českokameničtí policisté zjistili, kde by se hledaný měl nacházet a v neděli 18. března si pro něj přišli. Muže omezili na osobní svobodě a následně s ním provedli všechny potřebné úkony. Ještě tentýž den jeho další cesta vedla za doprovodu policistů do vazební věznice.

Okradl spící ženu

Děčínští policisté v těchto dnech ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření 28letému muži z přečinu krádež. Podle zjištění policistů měl podezřelý muž začátkem minulého týdne v nočních hodinách v Děčíně na ulici Tyršova využít příležitosti, kdy poškozená žena spala na lavičce a odcizit jí z bundy mobilní telefon a tašku s věcmi, kterou měla při sobě. Policistům se operativním šetřením podařilo během krátké doby podezřelého muže ztotožnit a vypátrat. Jak policisté zjistili, podezřelý muž nebyl v oblasti majetkové trestné činnosti žádným nováčkem a za obdobný trestný čin byl v nedávné minulosti soudně trestán. Nyní mu v případě uznání viny u soudu hrozí trest odnětí svobody až na tři léta.

Řídil pod vlivem drog

Přítomnost drog v krvi 31letého muže, který v tomto stavu řídil koncem února letošního roku motorové vozidlo, potvrdil toxikologický rozbor odebraného krevního vzorku. Dotyčného kontrolovala 23. února v Rybništi, v odpoledních hodinách policejní hlídka při řízení motorového vozidla. Řidič projížděl částí Nová Chřibská, když ho policisté zastavili a v rámci silniční kontroly s ním provedli orientační test na přítomnost drog, který byl pozitivní. Následoval odběr krve a poté, co policisté obdrželi výsledek jejího rozboru, který potvrdil přítomnost amfetaminu, sdělili muži o uplynulém víkendu, ve zkráceném přípravném řízení podezření ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky. V případě prokázání viny muži u soudu hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok, peněžitý trest nebo zákaz činnosti.

