Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Do výkonu trestu se mu nechtělo

DĚČÍNSKO - Dodala ho tam až policejní hlídka; Nepoctivec si ponechal nalezenou peněženku…

Nastoupit k výkonu trestu odnětí svobody se pravděpodobně nechtělo 28letému muži z Děčínska. Do věznice ho dodala teprve až hlídka děčínských policistů, která muže v pondělí 6. listopadu dopoledne vypátrala při výkonu služby v Děčíně VI. Provedenou lustrací policisté zjistili, že je na něj okresním soudem vydán příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody. Muže policisté omezili na osobní svobodě, provedli s ním všechny potřebné úkony a ještě týž den jeho další cesta vedla do vazební věznice, kam jej policisté na základě uvedeného příkazu soudu eskortovali.

Nepoctivec si ponechal nalezenou peněženku

Rumburští policisté o uplynulém víkendu řešili případ, kdy si 53letý muž přisvojil volně odloženou peněženku, kterou zapomněl nakupující u kasy v jednom supermarketu v Rumburku. V peněžence byly kreditní karty, doklady a finanční hotovost. Podezřelého nálezce policisté ztotožnili a vypátrali. Následně mu hned v pondělí sdělili podezření z přečinu neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku.

Děčín 8. listopadu 2023

por. Bc. Eliška Kubíčková

Oddělení tisku a prevence

KŘP Ústeckého kraje

vytisknout e-mailem