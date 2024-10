Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Do výkonu trestu se jim nechtělo

DĚČÍNSKO - Policisté vypátrali a zadrželi muže a ženu, kteří se 5 let vyhýbali nástupu do vězení.

Nastoupit k výkonu trestu odnětí svobody se nechtělo 35letému muži a 33leté ženě z Varnsdorfu. Do věznic je dodaly až teprve policejní hlídky.

Hledaného muže v celostátním pátrání, na kterého byl okresním soudem vydán příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody již od roku 2019, vypátrali policisté při výkonu služby v úterý 1. října v odpoledních hodinách ve Varnsdorfu. Muž před policisty začal utíkat a schoval se před nimi v jednom domě ve Varnsdorfu. Při pátrání po muži policisté využili svého zákonného oprávnění a vstoupili do domu, kam se hledaný muž před nimi ukryl. Muže vypátrali na půdě domu a následně společně s ním také 33letou hledanou ženu. Lustrace potvrdila, že i žena je v celostátním pátrání, protože na ni byl rovněž okresním soudem před pěti lety vydán příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody.



Muže i ženu policisté zadrželi, provedli s nimi všechny potřebné úkony a ještě týž den jejich další cesta vedla do věznic, do kterých je policisté na základě uvedených soudních příkazů eskortovali.

Děčín 3. října 2024

por. Bc. Eliška Kubíčková

Oddělení tisku a prevence

KŘP Ústeckého kraje

vytisknout e-mailem