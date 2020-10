Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Do věznice nastoupil za asistence policistů.

MĚLNICKO – Výkon trestu si pravděpodobně ještě prodlouží.

Policisté Obvodního oddělení Mšeno dne 12. října 2020 na základě velmi dobré osobní a místní znalosti vypátrali v obci Tupadly devětatřicetiletého muže, který od konce srpna letošního roku nenastoupil do výkonu trestu odnětí svobody. Soudkyně Okresního soudu v Mělníku na něj proto vydala příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody. Policisté muže převezli na policejní služebnu a po provedení všech potřebných úkonů ho převezli do věznice v Litoměřicích. Nyní je navíc podezřelý z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, za což si může pobyt za mřížemi ještě prodloužit.

por. Mgr. Markéta Johnová

13.10.2020

