Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Do vězení se odsouzenému nechtělo

JABLONECKO – Kriminalisté zahájili trestní stíhání muže, který neakceptoval výzvu soudu k nastoupení do výkonu trestu odnětí svobody ani povinnost podstoupit ambulantní protialkoholickou a proti toxikomanickou léčbu.

V uplynulých dnech komisař z Oddělení obecné kriminality v Jablonci nad Nisou zahájil trestní stíhání 32letého muže jako obviněného ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, kterého se dopustil tím, že řádně nenastoupil do výkonu trestu odnětí svobody tak, jak bylo Okresním soudem v Jablonci nad Nisou stanoveno v zaslané výzvě, kterou si osobně na pobočce pošty v dubnu letošního roku převzal. Dále neakceptoval ani rozsudek uvedeného soudu už z roku 2020, na základě kterého měl postoupit ochrannou protialkoholní a proti toxikomanickou léčbu v ambulantní formě. Policisté muže vypátrali v Tanvaldu a po provedených úkonech ho eskortovali do Vazební věznice v Liberci. Obviněnému nyní za spáchání uvedeného trestného činu hrozí další trest odnětí svobody, a to až na dva roky.





5. 9. 2023

nprap. Dagmar Sochorová

tisková mluvčí, KŘP Libereckého kraje

