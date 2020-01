Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Do vězení se mu nechtělo a tak se skrýval

UHERSKOHRADIŠŤSKO: Nebezpečného a nelegálně ozbrojeného devětadvacetiletého muže jsme zadrželi.

Na štědrý den zřejmě hned tak nezapomene devětadvacetiletý muž z Novojičínska. Ten se na Uherskobrodsku skrýval před nástupem do vězení. Na základě anonymního oznámení jsme nebezpečného muže, který v minulosti spáchal trestnou činnost majetkového i násilného charakteru, zadrželi.

V úterý 24. prosince navečer zavolal na linku 158 anonym. Uvedl, že v obci u Uherského Brodu pobývá muž s trestní minulostí, který je uživatelem drog, má u sebe nelegálně držené zbraně a navíc je s ním v domě nedobrovolně nějaká žena. Upozornil také na to, že se na pozemku nachází pes velkého plemene.

Bezprostředně po oznámení jsme začali jednat. Vzhledem k tomu, že se šlo o nebezpečného a ozbrojeného pachatele, vydalo se na místo hned několik hlídek, a to z obvodních oddělení Uherský Brod, Bojkovice a ze zlínského pohotovostně eskortního oddělení. Nápomocen jim byl také psovod se služebním psem. Celé akci velel dosahový důstojník z Uherského Hradiště. Policisté se takticky rozmístili v okolí domu, a to tak, aby pachatel nemohl uniknout a zároveň monitorovali terén a celou situaci. V domě se podle oznámení nacházelo rukojmí, a proto jsme museli být velmi obezřetní. Po chvíli se nám však naskytla skvělá příležitost. Muž totiž vyšel na dvůr. Zasahující policisté toho okamžitě využili, pachatele rychlým profesionálním služebním zákrokem zpacifikovali a následně zadrželi. Při osobní prohlídce jsme u zadrženého nalezli krátkou střelnou zbraň. Další střelnou zbraň jsme objevili v domě. Žena, která se tam nacházela, uvedla, že zde pobývala dobrovolně. Uvnitř ale na hlídky čekalo další překvapení. Nalezly zde věci, které byly odcizeny po vloupání do domů a chat v Nivnici, Suché Lozi a v Bystřici pod Lopeníkem. Muž se zjevně živil krádežemi. V době zadržení byl pod vlivem drog a z toho důvodu měl snížený práh bolestivosti. Navíc byl velmi agresívní a nepředvídatelný. Výkonu trestu odnětí svobody se tak nakonec stejně nevyhnul. Do věznice putoval hned na Štěpána.

Jeho nově spáchanou trestnou činností se nyní zabývají uherskohradišťští kriminalisté.

9. ledna 2020, por. Mgr. Simona Kyšnerová

