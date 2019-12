Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Do vězení se mu nechtělo

J.Hradec – Již sedí za oknem s mříží.

Podezřelý muž bez závažného důvodu nenastoupil do 24. října v Č. Budějovicích do výkonu trestu odnětí svobody v trvání 14 měsíců nepodmíněně pro přečin krádeže, ačkoliv k nástupu do výkonu trestu byl řádně okresním soudem J. Hradec písemně vyzván, přičemž si výzvu k nastoupení trestu převzal na doručenku do vlastních rukou oproti podpisu dne 9. října 2019. Dne 31. října byl podezřelý muž vypátrán hlídkou jindřichohradeckých policistů nedaleko vlakového nádraží v J.Hradci, omezen na svobodě a dodán do VTOS Č. Budějovice. Policejní komisařka služby kriminální policie a vyšetřování z J. Hradce včerejšího dne 9. prosince vyhotovila usnesení o zahájení trestního stíhání podezřelého muže pro přečin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, které si převezme ve výkonu trestu. Za oknem s mříží si tak patrně pobyde o nějaký čas déle.

por. Mgr. Bc. Hana Millerová, jh.pis@pcr.cz

10. prosince 2019

