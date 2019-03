Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Do vězení se mu nechtělo

Tábor – Maření výkonu úředního rozhodnutí.

Táborští kriminalisté, specialisté na pátrání po osobách, si připsali další úspěch.

Pátrali po místním recidivistovi, který, ač prokazatelně do vlastních rukou přijal výzvu k nástupu do výkonu trestu odnětí svobody, tak neučinil. Okresní soud v Táboře na něj proto vydal příkaz k dodání do výkonu trestu.

V závěru tohoto týdne již kriminalisté zjistili řadu důvodných indicií k místu jeho pobytu. Nad recidivistou tím zaklapla pomyslná klec. Přestože uživatelka dotčeného bytu tvrdila, že o hledaném muži nic neví, kriminalisté využili zákonného oprávnění ke vstupu do obydlí a muže zde našli. Byl ukryt, jak klasika velí, v úložném prostoru rozkládacího gauče.

Do výkonu trestu jej následně doprovodila policejní eskorta. Svým jednáním naplnil skutkovou podstatu dalšího trestného činu, a to přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí. Trestní zákoník v tomto případě stanoví trest odnětí svobody na dobu až tří let. O konkrétní podobě trestu bude opět rozhodovat soud.

24. března 2019

