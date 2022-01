Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Do vězení se mu nechtělo

J.Hradec- Mařil výkon úředního rozhodnutí.

Jindřichohradečtí policisté nyní trestně stíhají podezřelého muže, který v řádném termínu a bez závažného důvodu nenastoupil do výkonu trestu odnětí svobody, který mu byl uložen rozhodnutím okresního soudu v J. Hradci. Podezřelý muž výzvu k nastoupení výkonu trestu osobně převzal dne 29. září 2021 s tím, že do 30. září měl nastoupit do věznice v Č. Budějovicích, což neučinil. Do výkonu trestu nastoupil až dne 13. prosince. Jindřichohradečtí policisté přečin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání řádně zadokumentovali. Včerejšího dne 12. ledna převzal podezřelý muž sdělení podezření. Nyní je trestně stíhán v režimu zkráceného přípravného řízení.

por. Mgr. Bc. Hana Bílková Millerová, jh.pis@pcr.cz

13.ledna 2022

vytisknout e-mailem