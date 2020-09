Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Do vězení nechtěla

LOUNSKO - Po vypátrání tam stejně musela; Pod vlivem alkoholu nevybral zatáčku.

Lounští kriminalisté v pondělí vypátrali 35letou ženu z Lounska, na kterou bylo vyhlášeno celostátní pátrání. Dotyčná byla odsouzena pro spáchání trestného činu ohrožování výchovy dítěte k nepodmíněnému trestu odnětí svobody. Soud ji vyzval, aby dne 21. srpna nastoupila do výkonu tohoto trestu.

Na uvedenou výzvu žena nereagovala a do vězení nenastoupila. Proto soudce vydal příkaz k jejímu dodání do výkonu trestu. Na jeho základě policisté ženu po vypátrání převezli do věznice.

Dotyčná tak nyní čelí podezření z trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Původní třináctiměsíční trest by se jí tím v případě odsouzení mohl prodloužit až o další dva roky.

Pod vlivem alkoholu nevybral zatáčku

Pravděpodobně ovlivnění alkoholem se podepsalo na havárii, ke které došlo v pondělí na silnici třetí třídy mezi obcemi Senkov a Zbrašín. Padesátiletý řidič osobního automobilu Volkswagen Passat tam v levotočivé zatáčce dostal smyk a sjel vlevo mimo komunikaci. Tam narazil do silničního příkopu a s vozidlem se přetočil na střechu.

V důsledku havárie utrpěl lehké zranění, s kterým byl ošetřen a krátce hospitalizován v nemocnici. Škoda na vozidle byla předběžně odhadnuta na 35 tisíc korun.

Provedené dechové zkoušky ukázaly hodnoty kolem 1,6 promile alkoholu. Policisté proto řidiče zadrželi jako podezřelého ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky. Po sdělení podezření dnes případ předložili státnímu zástupci a následně by měl být předložen soudu. V případě odsouzení hrozí tomuto cizinci za popsané jednání trest odnětí svobody na šest měsíců až tři léta, peněžitý trest nebo zákaz činnosti.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Louny 16. září 2020

