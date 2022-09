Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Do vězení nechtěl ani na dva týdny

CHOMUTOVSKO - Teď mu hrozí až dva roky; Vykázání z autobusu ho dopálilo.

Na pouhé dva týdny měl nastoupit do vězení k výkonu trestu 23letý Chomutovan. Způsobil totiž dopravní nehodu pod vlivem alkoholu, za což mu soud uložil peněžitý trest. Protože částku uloženou soudem nezaplatil celou, byl mu zbytek trestu přeměněn v nepodmíněný trest odnětí svobody v délce 14ti dnů. Mladý muž však měl i z takto krátkého pobytu za mřížemi obavy, takže do vězení nenastoupil. Proto po něm bylo vyhlášeno celostátní pátrání a policisté ho po vypátrání do výkonu trestu eskortovali. V současné době je dotyčný již na svobodě, avšak kvůli nenastoupení výkonu trestu ho vyšetřovatel obvinil ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Obviněnému tak znovu hrozí trest odnětí svobody, a to v krajním případě až na dva roky.

Vykázání z autobusu ho dopálilo

Obvinění z trestného činu výtržnictví čelí 33letý muž žijící v Klášterci nad Ohří. Podle zjištění policistů měl dotyčný na autobusovém nádraží nastoupit zadními dveřmi do autobusu a ve zjevně podnapilém stavu přistoupil k řidiči. Ten opilého muže vyzval, aby autobus opustil, což se dotyčnému nelíbilo a začal být agresivní. Řidiče měl urážet a vyhrožovat mu. Rukou také udeřil do skleněné výplně předních dveří, kterou tímto poškodil. U incidentu zasahovali přivolaní policisté.

V případě odsouzení hrozí obviněnému až dvouletý trest.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Chomutov 23. září 2022

