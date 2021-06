Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Do vězení nechtěl ani na dva měsíce

LOUNSKO - Policisté si ho všimli v zahradní restauraci.

Nástupu do výkonu trestu odnětí svobody se vyhýbal 58letý muž z Lounska. Před pár měsíci mu soud uložil dvouměsíční nepodmíněný trest, protože mařil výkon soudního rozhodnutí tím, že bez závažného důvodu na výzvu soudu nenastoupil do výkonu trestu. Do vězení ale zřejmě opět nastoupit nemínil, přestože obdržel soudní výzvu k nástupu. Místo toho se podle zjištěných informací raději odstěhoval z místa dosavadního bydliště, kam by si policisté pro něho mohli přijet, a přesunul se do příbytku v lesíku.

Vězení se však nakonec stejně nevyhnul, policisté provádějící ve večerních hodinách hlídkovou činnost si ho totiž všimli na terase u restaurace v Lounech. Protože podle osobní znalosti věděli, že se jedná o osobu v pátrání, muže zkontrolovali. Následná lustrace jim potvrdila, že dotyčný je skutečně v pátrání kvůli dodání do výkonu trestu. O pár hodin později byl již tedy za mřížemi.

Kvůli své neochotě odpykat si původně uložený dvouměsíční trest tak nyní čelí dalšímu obvinění z trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.

Jízda pod vlivem marihuany

Pětadvacetiletý muž ze Žatce si dnes od policistů převzal sdělení podezření z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky. Poslední květnový večer ho totiž žatečtí policisté kontrolovali při řízení osobního vozidla značky Škoda Felicia. V ulici Volyňských Čechů se dotyčný podrobil testu na přítomnost drog, jehož výsledek byl pozitivní na THC. Provedený toxikologický rozbor odebrané krve přítomnost těchto látek v krvi v požadované koncentraci potvrdil.

Soud může za zmíněný trestný čin v případě prokázání viny uložit trest odnětí svobody až na jeden rok, peněžitý trest nebo zákaz činnosti.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Louny 23. června 2021

