Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Do ulic Železného Brodu vyjel s dvěma zákazy řízení

JABLONECKO – Muži, který v pondělí odpoledne řídil v Železném Brodě vozidlo s dvěma zákazy řízení, policisté sdělili podezření ze spáchání trestného činu.

Policisté z Obvodního oddělení v Železném Brodě ve zkráceném přípravném řízení sdělili 43letému muži podezření ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, kterého se dopustil tento týden v pondělí. To byl v Železném Brodě kontrolován policejní hlídkou odpoledne krátce před čtrnáctou hodinou při řízení motorového nákladního vozidla Iveco Daily. Provedenou kontrolou policisté zjistili, že tento muž má v současné době vysloveny již dva zákazy řízení motorových vozidel, a to Městským úřadem v Železném Brodě do dubna letošního roku a Okresním soudem v Trutnově do ledna 2023. Podezřelému tak nyní za spáchání uvedeného trestného činu hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.



10. 2. 2022

nprap. Dagmar Sochorová

tisková mluvčí, KŘP Libereckého kraje

