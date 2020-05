Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Do trolejbusu chtěl bez roušky

CHOMUTOVSKO - Když nebyl vpuštěn, poničil dveře; Zloděje zadržel muž na parkovišti.

Jirkovští policisté sdělili podezření ze spáchání trestných činů výtržnictví a poškození cizí věci 28letému muži. Podle nich měl minulou středu večer v ulici Dvořákova v Jirkově na autobusové zastávce kopat do vstupních dveří trolejbusu a tím je poničit. Důvodem jeho počínání bylo nejspíš to, že řidič zmíněného trolejbusu ho nechtěl nechat nastoupit, protože neměl zakrytá ústa a nos, jak je to pro jízdu v prostředcích hromadné dopravy v této době požadováno. Mladý muž měl kromě kopání do dveří dopravního prostředku také slovně napadat jeho 58letého řidiče. Způsobená škoda byla předběžně vyčíslena na částku přesahující 25 tisíc korun.

Policisté agresora zadrželi a umístili do cely. Ukázalo se, že to nebylo poprvé, co se Chomutovan dopustil podobného jednání. Za trestný čin výtržnictví ho už v minulosti soud uznal vinným. Proto mu nyní v případě odsouzení hrozí vyšší trestní sazba, a to až tříletý trest odnětí svobody.

Zloděje zadržel muž na parkovišti

Ani předchozí odsouzení pro majetkový trestný čin se stanovenou zkušební dobou zřejmě neodradilo 70letého muže z Mostu od další krádeže. Té se měl podle policistů dopustit uplynulou sobotu odpoledne. Předmětem jeho zájmu se stalo značkové sportovní oblečení v jedné z prodejen Obchodní zóny Otvice. Do přineseného batohu si měl postupně uschovat trička, plavky, kalhoty, mikinu a další oděvy v celkové hodnotě více než 7 tisíc korun. S takto uschovaným zbožím pak prošel bez zaplacení prostorem pokladen a opustil prodejnu, čímž došlo ke spuštění alarmu.

Díky muži, který byl v té době na parkovišti u prodejny, se však s odcizenými věcmi daleko nedostal. Šestačtyřicetiletý Chomutovan dotyčného zadržel a přivolaní policisté ho převezli na služebnu. Podle jejich zjištění byl minulý rok rozhodnutím německého soudu potrestán právě za trestný čin krádeže k podmíněnému trestu. Vzhledem k této skutečnosti ho v případě uznání viny může tentokrát poslat soud až na tři roky za mříže.

