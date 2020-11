Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Do trafiky vhodil kus betonu

Kde skončil lup za třicet tisíc, dvojice nesdělila

Obrničtí policisté objasnili případ vloupání do firmy v jedné obci na Mostecku. Podle nich má vloupání na svědomí dvojice mužů z Mostu ve věku 37 a 36 let, které vyšetřovatel obvinil z přečinu krádeže vloupáním ve spolupachatelství. Povedená dvojice si měla z areálu firmy odnést nářadí v hodnotě 29 300 korun. Jak s lupem obvinění naložili, policistům neuvedli. Oba dva byli již za krádež odsouzeni, starší přišel z vězení loni a druhý je nyní v podmínce. Za krádež jim hrozí s ohledem na kriminální minulost až tříletý trest odnětí svobody. Muži jsou stíháni na svobodě.

Ke krádeži mělo dojít již v létě. Dvojice v noci vylomila plotový díl u 180 cm vysokého oplocení kolem areálu firmy. Muži na místě měli vniknout do trafostanice, ze které měli odcizit kabel a zkratovací soupravu vše za sedm tisíc korun. V reálu se měli dále vloupat do stavební buňky a z ní měli odnést motorové pily, vrtačky a další věci za více než 10 tisíc korun. Podívali se i do skladu, kam vnikli násilím, a s sebou si měli vzít elektrický kompresor, horkovzdušné pistole a jiné nářadí. Policisté odcizené věci už nezajistili.

Do trafiky hodil kus betonu a z ní ukradl tabák

V časně ranních hodinách se měl dle policie vloupat do prodejny trafiky v centru Mostu 32letý muž. I když bylo zamčeno, poradil si. Sebral ze země kus betonu z místa, kde probíhaly nějaké stavební práce a tím rozbil vstupní dveře. Následně vběhl do prodejny a za pultem měl odcizit několik balení s tabákem a desítky krabiček s cigaretami. Poté z prodejny utekl. Kriminalisté provedeným šetřením na místě a také díky osobní a místní znalosti do týdne věděli, kdo má vloupání a krádež tabáku na svědomí a muže zadrželi. Jak se ukázalo, Mostečan se loni vrátil z vězení a letos do něj měl znovu nastoupit. Policie Mostačana obvinila z přečinu krádeže, za který mu hrozí v případě uznání viny až tři roky vězení. Lup v hodnotě 30 tisíc korun nebyl zajištěn. Obviněný se v současné době nachází ve výkonu trestu odnětí svobody.

Most 6. listopadu 2020

nprap. Ludmila Světláková

