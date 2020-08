Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Do svého cíle uprchlíci nedojeli

TACHOV – VÍTKOV – Nic netušící řidič převážel v nákladovém prostoru kamionu čtyři „černé“ pasažéry. Mladí muži chtěli prý cestovat do Německa.

Tachovští policisté přijali 8. srpna letošního roku oznámení o možném pohybu neznámých osob v nákladovém prostoru odstaveného kamionu na parkovišti ve Vítkově. Devětatřicetiletý řidič uvedeného auta policistům uvedl, že se z nákladového prostoru ozývají nějaké zvuky a bouchání. Za asistence dvou policejních hlídek a hlídky strážníků městské policie byl nákladový prostor kamionu otevřen a policisté zjistili, že se v něm nachází čtyři muži, přičemž řidič kamionu netušil, jakým způsobem a kdy se do nákladového prostoru vozidla muži dostali. Ani jeden z „černých“ pasažérů nerozuměl česky a neovládal světový jazyk, díky kterému by bylo možné se domluvit. Na místo byl proto přivezen tlumočník, který policistům uvedl, že se má jednat o příslušníky země v jižní Asii, kdy tři z nich jsou mladiství a jeden je již dospělý. Jejich totožnost však nebylo možné ověřit, neboť u sebe neměli žádné doklady, které by jejich tvrzení potvrdily. Cizinci uvedli, že se do kamionu dostali v Rumunsku za pomoci nějakého muže a že chtěli docestovat do Německa. Všichni čtyři cizinci byli zajištěni a policejní komisař oddělení obecné kriminality následně ve věci zahájil úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice. Všichni zadržení byli následně předání cizinecké policii, která se případem nadále zabývá. Jak se ukázalo při šetření případu na cizinecké policii, pouze jeden z převážených mužů byl plnoletý a byl umístěný do zařízení pro zajištění cizinců, zbylé tři mladistvé si převzal orgán sociálně-právní ochrany dětí.



por. Bc. Dagmar Jiroušková

14. 8. 2020

vytisknout e-mailem