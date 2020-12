Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Do své vlasti se na Vánoce nepodívá

ZLÍNSKO: Kradla, skončila ve vazbě. .

Obvinění ze spáchání zločinu krádež si včera vyslechla sedmačtyřicetiletá cizinka, která na našem území pracovala i pobývala nelegálně. Za krádeže nejméně čtyřiceti kusů pracovního nářadí a dalšího zboží z prodejny, kde byla tři měsíce zaměstnaná jako uklízečka, spáchané navíc v době vyhlášení nouzového stavu v České republice, jí v případě odsouzení hrozí až osmiletý trest odnětí svobody.

Žena přicestovala do České republiky v srpnu letošního roku. Po několika týdnech začala bydlet ve Zlíně a pracovat ve zdejším supermarketu. Hned v prvním pracovním týdnu ukradla z prodejny, v níž pracovala, vrtačku a pak v krádežích nářadí pokračovala až do svého zadržení policisty.

Oznámení o krádežích pracovního nářadí jsme přijali v neděli. Ředitel marketu oznámil, že se v průběhu několika málo měsíců z prodejny ztratilo zboží za více než sedmdesát tisíc korun. Podezření měl právě na cizinku, která tyto prostory uklízela.

Policisté ženu po zjištění veškerých okolností v pondělí zadrželi a převezli do policejní cely. Žena se zpočátku ke krádežím nepřiznala, tvrdila, že ukradla pouze jednu vrtačku. Při prohlídce jejího bydliště ale kriminalisté s policisty z cizinecké policie u ženy našli více než čtyřicet kusů pracovního nářadí - vrtačky, nabíječky, pily, svářečky, rozbrušovačky a další zboží. Zjistili, že žena pobývá a pracuje na našem území nelegálně a že chtěla následující den odcestovat zpět do domovské vlasti. Odcestovat už nestihla.

Žena se ke krádežím přiznala, policisté dali státnímu zástupci návrh na její umístění do vazby, s čímž soudce okresního soudu souhlasil a policisté ženu převezli do vazební věznice v Olomouci. Odcizené věci policisté vrátili zpět do prodejny.

23. prosince 2020, por. Bc. Monika Kozumplíková

