Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Do sklepů vnikl pod vlivem pervitinu

CHOMUTOVSKO - Policisté muže dopadli a už je obviněn; Při jízdě taxíkem odcizil mobil.

Policisté objasnili vloupání do sklepních kójí, ke kterému došlo začátkem prosince v jednom z panelových domů v Klášterci nad Ohří. Původně neznámý pachatel se dostal do prostoru sklepů, kde následně za použití násilí vnikl postupně do několika sklepních kójí. Kořist si však odnesl pouze z jedné z nich. Sebral tam televizor v hodnotě dva a půl tisíce korun. Další více než tisícovou škodu způsobil poškozením dveří.

Díky vyhodnocení zajištěných stop policisté zjistili, kdo se do sklepů vloupal. Z trestných činů krádeže a porušování domovní svobody obvinil vyšetřovatel 50letého muže z Jirkova. Ten se k vloupání přiznal a uvedl, že se ho dopustil pod vlivem pervitinu. Policisté od dotyčného zajistili odcizený televizor, který vrátí majiteli.

Obviněnému, který byl v minulosti několikrát soudně trestaný, a to i nepodmíněným trestem odnětí svobody, hrozí u soudu tentokrát až tříleté vězení.

Při jízdě taxíkem odcizil mobil

Před pár dny se na klášterecké policisty obrátila řidička taxi služby s tím, že jí neznámý pachatel, kterého vezla jako zákazníka, z vozidla odcizil služební mobilní telefon. K odcizení mělo dojít během cesty z Kadaně do Klášterce na Ohří, kam se neznámý muž ještě spolu s další ženou nechal odvézt. Telefon taxikářce zmizel z odkládacího prostoru u ruční brzdy. Že nemá mobil, zjistila žena až poté, co dotyčný z vozidla vystoupil.

Policistům se následně podařilo zjistit totožnost podezřelého a k věci ho vyslechnout. Devatenáctiletý mladík z Kadaně se k popsanému jednání přiznal a bylo mu sděleno podezření ze spáchání trestného činu krádeže. Soud by ho v krajním případě mohl poslat až na dva roky za mříže.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Chomutov 19. ledna 2022

vytisknout e-mailem