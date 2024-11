Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Do sklepa se vloupal přes střechu

BRNO VENKOV: Zloděj si odnesl stavební materiál.

Neobvyklý způsob vloupání do stavby vinného sklípku zvolil neznámý pachatel v obci na Brněnsku. Do objektu se totiž dostal přes střechu. Aby se mu to povedlo, musel nejprve demontovat část střešní krytiny a proříznout podstřešní folii. Předmětem jeho zájmu však nebylo víno, jak by se dalo předpokládat, ale uložený stavební materiál. Jednoduchou prací pak zřejmě nebylo ani jeho vynošení vzniklým střešním otvorem. Ze stavby totiž zmizelo na 70m2 dřevěné palubky, stejná plocha zateplovací vaty a parotěsné folie, vše v hodnotě převyšující čtyřicet tisíc korun. Perličkou na konec bylo usazení střešní krytiny zpět na své místo, aby vloupání nebylo na první pohled patrné.

por. David Chaloupka, 26. listopadu 2024

