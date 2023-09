Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Do roka a do dne

PARDUBICE – Muž se stihl vrátit mnohem dříve. Brány věznice opustil letos v lednu a už je zase zpět.

Minulý týden pardubičtí kriminalisté obvinili osmadvacetiletého muže z trestného činu krádeže. Dali podnět na vzetí muže do vazby a soudce následnému návrhu vyhověl.

A co muži kriminalisté kladou za vinu? Během září nejprve odcizil ze stojanu dámské jízdní kolo, a pak ve třech případech kradl v obchodech s potravinami. Tam byl scénář vždy podobný. Zboží si vložil do ručního nákupního košíku a s tím pak odešel z prodejny, aniž by za něj zaplatil.

Na výši trestu si muž počká ve vazební věznici. Za mřížemi může strávit další až tři roky.

29. září 2023

por. Mgr. Dita Holečková

tisková mluvčí policie Pardubického kraje

vytisknout e-mailem