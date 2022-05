Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Do rodinného domu se vloupal zloděj

České Budějovice - Daleko neutekl, policejní fena svého pána ke zloději neomylně dovedla.

Výbornou práci předvedla ve čtvrtek 12. května policejní fena Samantha, která spolu se svým pánem, psovodem ze skupiny základních kynologických činností České Budějovice, vyrazila v ranních hodinách do jedné obce na Trhosvinensku. Policisté z místního obvodního oddělení vyjeli k jednomu rodinnému domu, do kterého se vloupal neznámý pachatel. Do domu vnikl násilím, prohledal ho a občerstvil se. Ukradl odtud alkohol, herní konzoli a kávovar. Ještě než z domu odešel, tak pustil vodu, která pak poškodila jeho zařízení. Když přijeli policisté na místo, tak zloděj už v domě nebyl. Byla to však příležitost pro policejní fenu Samanthu, která začala propátrávat okolí domu. V nedalekém lesním porostu pak zachytila pachovou stopu, po které šla několik stovek metrů. Psovoda i policejní hlídku tak neomylně dovedla až k pachateli, kterého označila štěkáním. Stál u dvěstě metrů vzádlené chatky u rybníka. Ještě měl v ruce lahev s alkoholem a také cestovní tašku s lupem. Policisté zloděje ztotožnili. Jedná se o muže (23 let) z Čekobudějovicka. Jak následně zjistili, nebyl v domě poprvé. Kradl zde už po několikáté. Celková škoda, kterou způsobil, dosáhla výše bezmála 20 000 korun. Policisté jej podezřívají z trestného činu krádeže a porušování domovní svobody.

Foto feny Samanthy s psovodem:

Policejní fena Samantha s psovodem.jpg

por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.pio@pcr.cz

15. května 2022

