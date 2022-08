Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Do restaurace během jedné noci přišel třikrát krást

JABLONEC NAD NISOU – Nenapravitelnému zloději, který třikrát v noci přišel krást do jedné restaurace, policisté sdělili podezření ze spáchání dvou trestných činů.

V uplynulých dnech policisté z Obvodního oddělení v Jablonci nad Nisou ve zkráceném přípravném řízení sdělili 34letjému muži podezření ze spáchání trestných činu krádež a poškození cizí věci, kterého se dopustil 11. července letošního roku v Jablonci nad Nisou. Tehdy krátce po půlnoci po vypáčení zadních vchodových dveří vnikl do jedné z jabloneckých restaurací, ve které prošel prostorem restaurace i kuchyně. V té době tam odcizil pokladnu s drobnými mincemi v hodnotě 4.000,- Kč a z objektu odešel, aby se zase krátce před druhou hodinou vrátil a odcizil reproduktor. To mu zřejmě ještě nestačilo a do restaurace vypáčenými dveřmi přišel ještě jednou v půl čtvrté a na svůj lup si přinesl i batoh. Během této třetí „návštěvy“ z restaurace odnesl vitamínové doplňky, 3 kg sýra Eidam a 5 kg vepřového bůčku. Svým jednáním tak způsobil celkovou škodu ve výši 25.202,- Kč, z toho 12.000,- Kč na poškození dveří.

Podezřelý byl navíc za takový skutek již v uplynulých třech letech dvakrát pravomocně odsouzen, a to Okresním soudem v Jablonci nad Nisou a Okresním soudem v Liberci. Vzhledem k této skutečnosti mu nyní za spáchání uvedených trestných činů hrozí v případě odsouzení trest odnětí svobody až na tři roky.





18. 8. 2022

nprap. Dagmar Sochorová

tisková mluvčí, KŘP Libereckého kraje

